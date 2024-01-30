«Уточняем, где это было» — Терехов о взрыве в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент нет подробностей о взрыве, который прогремел в городе около 12:20.

«Только что раздался взрыв. Сейчас уточняем, где это было. Пока нет никаких деталей, потому что несколько минут прошло, как прогремел взрыв», — сказал мэр.