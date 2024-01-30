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«Уточняем, где это было» — Терехов о взрыве в Харькове

Происшествия 12:38   30.01.2024
Виктория Яковенко
«Уточняем, где это было» — Терехов о взрыве в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент нет подробностей о взрыве, который прогремел в городе около 12:20.

«Только что раздался взрыв. Сейчас уточняем, где это было. Пока нет никаких деталей, потому что несколько минут прошло, как прогремел взрыв», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент нет подробностей о взрыве, который прогремел в городе около 12:20.".