«Уточняем, где это было» — Терехов о взрыве в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент нет подробностей о взрыве, который прогремел в городе около 12:20.
«Только что раздался взрыв. Сейчас уточняем, где это было. Пока нет никаких деталей, потому что несколько минут прошло, как прогремел взрыв», — сказал мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент нет подробностей о взрыве, который прогремел в городе около 12:20.".