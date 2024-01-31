На Харківщині були збої в русі поїздів – Міненерго

У зведенні Міністерства енергетики України щодо ситуації на 31 січня поінформували, що на Харківщині відключалася підстанція, яка забезпечує електрикою залізницю.

“Через технічні причини вимикалась ПЛ (повітряна лінія) 110 кВ у Харківській області. У результаті знеструмилась підстанція, яка живить залізницю (зафіксовано порушення руху потягів), також без світла залишились побутові споживачі. Усіх користувачів оперативно заживлено”, – поінформувала пресслужба Міненерго.

Крім того, енергетики повідомили, що в Харківському районі зафіксували крадіжку дроту з ПЛ 330 НЕК “Укренерго”.

У самому Укренерго доповнили: через бойові дії є нові пошкодження мереж у Харківській області. Загалом в Україні без світла через бої та обстріли – 382 населені пункти.