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На Харківщині були збої в русі поїздів – Міненерго

Події 10:56   31.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині були збої в русі поїздів – Міненерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

У зведенні Міністерства енергетики України щодо ситуації на 31 січня поінформували, що на Харківщині відключалася підстанція, яка забезпечує електрикою залізницю.

“Через технічні причини вимикалась ПЛ (повітряна лінія) 110 кВ у Харківській області. У результаті знеструмилась підстанція, яка живить залізницю (зафіксовано порушення руху потягів), також без світла залишились побутові споживачі. Усіх користувачів оперативно заживлено”, – поінформувала пресслужба Міненерго.

Крім того, енергетики повідомили, що в Харківському районі зафіксували крадіжку дроту з ПЛ 330 НЕК “Укренерго”.

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У самому Укренерго доповнили: через бойові дії є нові пошкодження мереж у Харківській області. Загалом в Україні без світла через бої та обстріли – 382 населені пункти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 10:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Міністерства енергетики України щодо ситуації на 31 січня поінформували, що на Харківщині відключалася підстанція, яка забезпечує електрикою залізницю".