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На Харьковщине были сбои в движении поездов — Минэнерго

Происшествия 10:56   31.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине были сбои в движении поездов — Минэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В сводке Министерства энергетики Украины о ситуации на 31 января проинформировали, что на Харьковщине отключалась подстанция, которая обеспечивает электричеством железную дорогу.

«По техническим причинам выключалась ВЛ (воздушная линия — Ред.) 110 кВ в Харьковской области. В результате обесточилась подстанция, питающая железную дорогу (зафиксировано нарушение движения поездов), также без света остались бытовые потребители. Все пользователи оперативно запитаны», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, энергетики сообщили, что в Харьковском районе зафиксировали кражу провода с ВЛ 330 НЭК «Укрэнерго».

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В самом Укрэнерго дополнили: из-за боевых действий есть новые повреждения сетей в Харьковской области. В целом в Украине без света из-за боев и обстрелов — 382 населенных пункта.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 10:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Министерства энергетики Украины о ситуации на 31 января проинформировали, что на Харьковщине отключалась подстанция, которая обеспечивает электричеством железную дорогу".