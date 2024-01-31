На Харьковщине были сбои в движении поездов — Минэнерго

В сводке Министерства энергетики Украины о ситуации на 31 января проинформировали, что на Харьковщине отключалась подстанция, которая обеспечивает электричеством железную дорогу.

«По техническим причинам выключалась ВЛ (воздушная линия — Ред.) 110 кВ в Харьковской области. В результате обесточилась подстанция, питающая железную дорогу (зафиксировано нарушение движения поездов), также без света остались бытовые потребители. Все пользователи оперативно запитаны», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, энергетики сообщили, что в Харьковском районе зафиксировали кражу провода с ВЛ 330 НЭК «Укрэнерго».

В самом Укрэнерго дополнили: из-за боевых действий есть новые повреждения сетей в Харьковской области. В целом в Украине без света из-за боев и обстрелов — 382 населенных пункта.