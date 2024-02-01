Повернення дітей за парти на Харківщині: необхідно 1000 укриттів

У ХОВА повідомили про стан будівель шкіл, дитсадків, вишів і ПТУ на Харківщині, відновлювальні роботи та будівництво укриттів.

На Харківщині не відмовляються від наміру рано чи пізно повернутися до офлайн-навчання.

“Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, аби забезпечити повернення до офлайн-навчання на території Харківської області у заклади освіти, є потреба у будівництві або капітальному ремонті наявних укриттів – це понад 1000”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Раніше чиновники інформували про будівництво капітальних укриттів для школярів у Люботині та Пісочинській громаді. Також підземні школи будують у Харкові (в обласному центрі працює також школа в метро). За даними голови Пісочинської громади Олега Чорнобая, підземна школа, яку створюють на території громади, буде розрахована на 500 учнів.

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“Це укриття використовуватиметься для подвійного призначення. Воно слугуватиме як для освіти, так і для укриття місцевих жителів. Захисна споруда запроєктована витримувати пряме влучення ракети С-300”, – сказав Чорнобай під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області.

На цей час на Харківщині, згідно зі статистикою ХОВА, зі 709 закладів дошкільної освіти (дитсадків) 225 було пошкоджено та 12 зруйновано; зі 698 закладів загальної середньої освіти (шкіл) пошкоджено 295 закладів, знищено 36. З 24 ПТУ пошкодили 20, зруйнували два. З 43 установ професійної вищої освіти пошкоджено 33 заклади, один зруйновано. З 23 вишів 22 пошкоджено.