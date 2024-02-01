Возвращение детей за парты на Харьковщине: необходимо 1000 укрытий

В ХОВА сообщили о состоянии зданий школ, детсадов, вузов и ПТУ на Харьковщине, восстановительных работах и строительстве укрытий.

В Харьковской области не отказываются от намерения рано или поздно вернуться к офлайн-обучению.

«Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, чтобы обеспечить возвращение к офлайн-обучению на территории Харьковской области в учебных заведениях, есть потребность в строительстве или капитальном ремонте имеющихся укрытий – это более 1000», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Ранее чиновники информировали о строительстве капитальных укрытий для школьников в Люботине и Песочинской громаде. Также подземные школы строят в Харькове (в областном центре работает и школа в метро). По данным главы Песочинской громады Олега Чернобая, подземная школа, которую создают на территории громады, будет рассчитана на 500 учеников.

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«Это укрытие будет использоваться для двойного назначения. Оно будет служить как для образования, так и для укрытия местных жителей. Защитное сооружение запроектировано выдерживать прямое попадание ракеты С-300», – сказал Чернобай во время заседания Регионального офиса международного сотрудничества Харьковской области.

На данный момент на Харьковщине, согласно статистике ХОВА, из 709 заведений дошкольного образования (детсадов) 225 было повреждено и 12 разрушено; из 698 заведений общего среднего образования (школ) повреждено 295 заведений, уничтожено 36. Из 24 ПТУ повредили 20, разрушили два. Из 43 учреждений профессионального высшего образования повреждены 33 учреждения, одно разрушено. Из 23 вузов 22 повреждены.