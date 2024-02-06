“Швидка” потрапила в ДТП у Харкові: двох людей відвезли в лікарню (фото)

На проспекті Героїв Харкова 6 лютого зіткнулися автомобіль швидкої допомоги Ford Transit і легковик Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії постраждали 52-річний водій Volkswagen та його 54-річна пасажирка. Їх доправили до лікарні для медичного огляду, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.



Фото: ГУ НП у Харківській області