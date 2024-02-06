“Швидка” потрапила в ДТП у Харкові: двох людей відвезли в лікарню (фото)
На проспекті Героїв Харкова 6 лютого зіткнулися автомобіль швидкої допомоги Ford Transit і легковик Volkswagen Passat.
Внаслідок аварії постраждали 52-річний водій Volkswagen та його 54-річна пасажирка. Їх доправили до лікарні для медичного огляду, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 18:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Героїв Харкова 6 лютого зіткнулися автомобіль швидкої допомоги Ford Transit і легковик Volkswagen Passat.".