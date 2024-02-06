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“Швидка” потрапила в ДТП у Харкові: двох людей відвезли в лікарню (фото)

Події 18:42   06.02.2024
Олена Нагорна
“Швидка” потрапила в ДТП у Харкові: двох людей відвезли в лікарню (фото)

На проспекті Героїв Харкова 6 лютого зіткнулися автомобіль швидкої допомоги Ford Transit і легковик Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії постраждали 52-річний водій Volkswagen та його 54-річна пасажирка. Їх доправили до лікарні для медичного огляду, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Героїв Харкова 6 лютого зіткнулися автомобіль швидкої допомоги Ford Transit і легковик Volkswagen Passat.".