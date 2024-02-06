«Скорая» попала в ДТП в Харькове: двоих человек увезли в больницу (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
На проспекте Героев Харькова 6 февраля столкнулись автомобиль скорой помощи Ford Transit и легковушка Volkswagen Passat.
В результате аварии пострадали 52-летний водитель Volkswagen и его 54-летняя пассажирка. Их доставили в больницу для медицинского осмотра, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Героев Харькова 6 февраля столкнулись автомобиль скорой помощи Ford Transit и легковушка Volkswagen Passat.".