«Скорая» попала в ДТП в Харькове: двоих человек увезли в больницу (фото)

На проспекте Героев Харькова 6 февраля столкнулись автомобиль скорой помощи Ford Transit и легковушка Volkswagen Passat.

В результате аварии пострадали 52-летний водитель Volkswagen и его 54-летняя пассажирка. Их доставили в больницу для медицинского осмотра, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.



Фото: ГУ НП в Харьковской области