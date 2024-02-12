Про можливі сьогодні зміни в русі трамваїв попереджають харків’ян

У Харкові на проспекті Героїв Харкова у понеділок, 12 лютого, виконується аварійний ремонт трамвайних колій.

Поки триватимуть роботи, можливе тимчасове припинення руху трамваїв, що може вплинути на графіки трамвайних маршрутів №6, №8 та №27, попереджають у КП “Харківський метрополітен”.

Роботи на ділянці навпроти універмагу “Харків” проводять фахівці служби колії управління інфраструктури наземного транспорту КП.

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