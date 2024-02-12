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Про можливі сьогодні зміни в русі трамваїв попереджають харків’ян

Суспільство 14:44   12.02.2024
Олена Нагорна
Про можливі сьогодні зміни в русі трамваїв попереджають харків’ян Фото: Харківська міськрада

У Харкові на проспекті Героїв Харкова у понеділок, 12 лютого, виконується аварійний ремонт трамвайних колій.

Поки триватимуть роботи, можливе тимчасове припинення руху трамваїв, що може вплинути на графіки трамвайних маршрутів №6, №8 та №27, попереджають у КП “Харківський метрополітен”.

Роботи на ділянці навпроти універмагу “Харків” проводять фахівці служби колії управління інфраструктури наземного транспорту КП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на проспекті Героїв Харкова у понеділок, 12 лютого, виконується аварійний ремонт трамвайних колій".