Про можливі сьогодні зміни в русі трамваїв попереджають харків’ян
Фото: Харківська міськрада
У Харкові на проспекті Героїв Харкова у понеділок, 12 лютого, виконується аварійний ремонт трамвайних колій.
Поки триватимуть роботи, можливе тимчасове припинення руху трамваїв, що може вплинути на графіки трамвайних маршрутів №6, №8 та №27, попереджають у КП “Харківський метрополітен”.
Роботи на ділянці навпроти універмагу “Харків” проводять фахівці служби колії управління інфраструктури наземного транспорту КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Героев Харькова, метрополитен, ремонт, трамвай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 14:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на проспекті Героїв Харкова у понеділок, 12 лютого, виконується аварійний ремонт трамвайних колій".