О возможных сегодня изменениях в движении трамваев предупреждают харьковчан

В Харькове на проспекте Героев Харькова в понедельник, 12 февраля, выполняется аварийный ремонт трамвайных путей.

Пока будут продолжаться работы, возможно временное прекращение движения трамваев, что может повлиять на графики трамвайных маршрутов №6, №8 и №27, предупреждают в КП «Харьковский метрополитен».

Работы на участке напротив универмага «Харьков» проводят специалисты службы пути управления инфраструктуры наземного транспорта КП.

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