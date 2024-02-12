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О возможных сегодня изменениях в движении трамваев предупреждают харьковчан

Общество 14:44   12.02.2024
Елена Нагорная
О возможных сегодня изменениях в движении трамваев предупреждают харьковчан Фото: Харьковский горсовет

В Харькове на проспекте Героев Харькова в понедельник, 12 февраля, выполняется аварийный ремонт трамвайных путей.

Пока будут продолжаться работы, возможно временное прекращение движения трамваев, что может повлиять на графики трамвайных маршрутов №6, №8 и №27, предупреждают в КП «Харьковский метрополитен».

Работы на участке напротив универмага «Харьков» проводят специалисты службы пути управления инфраструктуры наземного транспорта КП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на проспекте Героев Харькова в понедельник, 12 февраля, выполняется аварийный ремонт трамвайных путей".