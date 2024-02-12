О возможных сегодня изменениях в движении трамваев предупреждают харьковчан
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове на проспекте Героев Харькова в понедельник, 12 февраля, выполняется аварийный ремонт трамвайных путей.
Пока будут продолжаться работы, возможно временное прекращение движения трамваев, что может повлиять на графики трамвайных маршрутов №6, №8 и №27, предупреждают в КП «Харьковский метрополитен».
Работы на участке напротив универмага «Харьков» проводят специалисты службы пути управления инфраструктуры наземного транспорта КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Героев Харькова, метрополитен, ремонт, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 14:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на проспекте Героев Харькова в понедельник, 12 февраля, выполняется аварийный ремонт трамвайных путей".