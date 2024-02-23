Росіяни штурмували Синьківку на Харківщині один раз – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі Харківської області.