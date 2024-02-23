Росіяни штурмували Синьківку на Харківщині один раз – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, Генштаб ЗСУ, миномет, обстріл, росіяни, синьковка, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 19:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".