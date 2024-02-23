Россияне штурмовали Синьковку в Харьковской области один раз — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении под огнем россиян оказались около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Уды, Стрелечье, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя Харьковской области.