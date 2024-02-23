Россияне штурмовали Синьковку в Харьковской области один раз — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении под огнем россиян оказались около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Уды, Стрелечье, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, Генштаб ВСУ, миномет, обстрел, россияне, синьковка, штурм;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 19:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении под огнем россиян оказались около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ. ".