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Россияне штурмовали Синьковку в Харьковской области один раз — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:26   23.02.2024
Оксана Якушко
Россияне штурмовали Синьковку в Харьковской области один раз — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении под огнем россиян оказались около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ. 

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Уды, Стрелечье, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 19:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении под огнем россиян оказались около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ. ".