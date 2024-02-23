Атака «шахедов» и пять штурмов на Харьковщине — сводка Генштаба
В утренней сводке 23 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Купянском направлении, а также продолжающихся атаках и очередном ночном налете «шахедов».
«Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив ракеты и БпЛА типа «Shahed.» Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БПЛА были уничтожены», — сообщил Генштаб.
В целом по территории Украины за сутки россияне ударили тремя ракетами, нанесли 83 авиационных удара и совершили 152 обстрела из РСЗО. Об авиаударах по Харьковской области ГШ не сообщает. Под обстрелами артиллерии было 125 населенных пунктов страны.
На фронте зафиксировали 101 боевое столкновение.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг предпринял пять попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировали в ГШ.
Авиация Сил обороны ударила по шести районам сосредоточения оккупантов и трем ЗРК, ракетчики поразили четыре района сосредоточения, один логистический хаб, два средства ПВО и одну станцию управления БПЛА.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 07:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 23 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Купянском направлении, а также продолжающихся атаках и очередном ночном налете «шахедов»".