Главные новости Харькова 22 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
07:27
Авиаудары пришлись по шести населенным пунктам, под Купянском — три атаки — сводка Генштаба
По данным Генштаба на утро 22 февраля, в течение суток россияне нанесли авиаудары по Меловому, Ольховатке, Григоровке, Колодезному, Митрофановке и Петропавловке на Харьковщине.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица», на Купянском направлении, враг предпринял три попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировали в ГШ.
07:07
Сбили «шахеды» и больше не объявляли тревогу
С вечера 21 февраля на Харьковщине фиксировали налет «шахедов». Враг запустил БПЛА над Украиной еще около 20:00. Несколько групп заходили с юга. Уже в 21:32 Воздушные силы ВСУ предупредили, что беспилотники достигли границы Харьковской области. К тому момент у в регионе уже несколько часов действовала тревога (ее объявили в 19:05 для начала из-за тактической авиации врага). В 22:14 ВС ВСУ сообщили: БПЛА находятся в Харьковской области в районе Чугуева и движутся в сторону Харькова.
А в 22:51 прозвучал отбой. Тревог ночью больше не было. А утром ВС ВСУ проинформировали: из 10 БПЛА, которые атаковали Украину, восемь сбили, в том числе — над территорией Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".