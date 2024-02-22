На Купянско-Лиманском направлении «урожайный день» — Евлаш

Начальник пресс-службы ОСГВ “Хортица” Илья Евлаш в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области.

На Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, констатировал Евлаш. Армия РФ продолжает наступать. За сутки враг обстрелял позиции Сил обороны 725 раз, применяя все виды вооружения, в том числе — авиацию.

«Десять раз использовал авиацию. Преимущественно это были Су-34, иногда случались и Су-25, и конечно, это уже привычное для противника — использование КАБов. От двух до шести единиц за раз могут нести такие носители, сбрасывать бомбы по нашим позициям на разных направлениях», — отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Боевых столкновений зафиксировали 11. При этом россияне продолжают нести существенные потери. За сутки убитыми и ранеными — 398 оккупантов, еще пять попали в плен. Также уничтожены 138 единиц вооружения и военной техники.

«Среди которых шесть БМП, пять МТЛБ, 10 орудий разных типов, еще 15 — автомобильной техники, одна мобильная система ПВО «Стрела-10». Также таким урожайным выдался день на поражение высокотехнологичных образцов вооружения противника – разного типа РЭБы, такие как РЭБ «Дзюдоист» и РЭБ «Стриж». Что касается РЭБа «Стриж» – это более такой окопный РЭБ, который предназначен для подавления наших дронов. Радиус действия – 1,5 км, характеризуется тем, что оператор резко теряет картинку и управление дроном. Что касается РЭБ «Дзюдоист» – это более мощный РЭБ на базе «КАМАЗа», который может направлено действовать на GPS сингал наших и вертолетов, и дронов и других БПЛА», — пояснил Евлаш.

Также защитники Украины уничтожили или вывели из строя по пути 97 вражеских дронов, в том числе «Zala», «Ланцет», «Орлан». Большая часть — fpv-дроны.

«Что касается оперативной обстановки на этом направлении, то противник продолжает давить в районе Синьковки, пытается захватить ее, однако, безуспешно», — отметил начальник пресс-службы ОСГВ “Хортица”.

Количество оккупантов на Лимано-Купянском направлении, несмотря на существенные потери, которые они несут, не сокращается.

«Противник постоянно пополняет свои резервы и подтягивает их на замену ранее потерянным. Поэтому в основном остается количество военных стабильным», — признал Евлаш.

Действует на направлении «сборная солянка» из многочисленных подразделений: «Шторм Z», «Шторм V», боевой армейский резерв, различные сводные группы, мотострелковые полки, батальоны, бригады, также иногда — танковые дивизии.

Представитель ОСГВ «Хортица» подчеркнул, что ВСУ держат оборону, на направлении продолжают возводить укрепления.

«В течение долгого времени на Лимано-Купянском направлении возводились мощные фортификационные заграждения, укрепрайоны, минировались, рылись противотанковые рвы, устанавливались тетраэдры, что продолжает делаться. Чем лучше позиция оснащена, чем глубже окоп, чем лучше блиндажи, перекрыты щели, тем, конечно, что врагу будет труднее продвинуться в этом направлении и поразить наших ребят на передовой», — подчеркнул Илья Евлаш.