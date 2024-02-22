На Куп’янсько-Лиманському напрямку “врожайний день” – Євлаш

Начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті в Харківській області.

На Лимано-Куп’янському напрямку тривають тяжкі бої, констатував Євлаш. Армія РФ продовжує наступати. За добу ворог обстріляв позиції Сил оборони 725 разів, застосовуючи всі види озброєння, зокрема авіацію.

“Десять разів використовував авіацію. Переважно це були Су-34, також інколи траплялися і Су-25, і звичайно, це вже звичне для противника – використання КАБів. Від двох до шести одиниць за раз можуть нести такі носії, скидати бомби по наших позиціях на різних напрямках“, – зазначив спікер ОСУВ “Хортиця”.

Бойових зіткнень зафіксували 11. При цьому росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат. За добу вбитими та пораненими – 398 окупантів, ще п’ять потрапили в полон. Також знищено 138 одиниць озброєння та військової техніки.

“Серед яких шість БМП, п’ять МТЛБ, 10 гармат різних типів, ще 15 автомобільної техніки, одна мобільна система ППО “Стріла-10”. Також таким врожайним видався день на враження високотехнологічних зразків озброєння противника – це різного типу РЕБи, такі як РЕБ “Дзюдоїст” та РЕБ “Стриж”. Що стосується РЕБа “Стриж” – це більш такий окопний РЕБ, який призначений для придушування наших дронів. Радіус дії – 1,5 км, характеризується тим, що оператор різко втрачає картинку та керування дроном. Що стосується РЕБ “Дзюдоїст” – це більш потужний РЕБ на базі КАМАЗу, який може направлено діяти на GPS-сингал наших і гелікоптерів, і дронів та інших БПЛА“, – пояснив Євлаш.

Також захисники України знищили або вивели з ладу 97 ворожих дронів, у тому числі “Zala”, “Ланцет”, “Орлан”. Більшість – fpv-дрони.

“Що стосується оперативної обстановки на цьому напрямку, то противник продовжує тиснути в районі Синьківки, намагається захопити її, проте безуспішно”, – зазначив начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця”.

Кількість окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку, попри суттєві втрати, яких вони зазнають, не скорочується.

“Противник постійно поповнює свої резерви та підтягує їх на заміну раніше втраченим. Тому здебільшого залишається кількість військових стабільною”, – визнав Євлаш.

Діє на напрямку “збірна солянка” з численних підрозділів: “Шторм Z”, “Шторм V”, бойовий армійський резерв, різні зведені групи, мотострілецькі полки, батальйони, бригади, також іноді – танкові дивізії.

Представник ОСУВ “Хортиця” наголосив, що ЗСУ тримають оборону, на напрямку продовжують зводити укріплення.

“Протягом довгого часу на Лимано-Куп’янському напрямку зводилися потужні фортифікаційні загородження, укріпрайони, мінувалися, рилися протитанкові рви, встановлювалися тетраедри, що й надалі продовжується робитися. Чим краще позиція оснащена, чим глибше окоп, чим кращі бліндажі, перекриті щілини, тим, звичайно, що ворогу буде важче просунутися в цьому напрямку й уразити наших хлопців на передовій“, – наголосив Ілля Євлаш.