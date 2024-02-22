Головні новини Харкова 22 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:27
Авіаудари припали по шести населених пунктах, під Куп’янськом – три атаки – зведення Генштабу
За даними Генштабу на ранок 22 лютого, протягом доби росіяни завдали авіаударів по Міловому, Вільхуватці, Григорівці, Колодязному, Митрофанівці та Петропавлівці на Харківщині.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог здійснив три спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області”, – поінформували в ГШ.
07:07
Збили “шахеди” і більше не оголошували тривогу
З вечора 21 лютого на Харківщині фіксували наліт “шахедів”. Ворог запустив БПЛА над Україною ще близько 20:00. Декілька груп заходили з півдня. Уже о 21:32 Повітряні сили ЗСУ попередили, що безпілотники досягли кордону Харківської області. На той момент у регіоні вже кілька годин діяла тривога (її оголосили о 19:05 для початку через тактичну авіацію ворога). О 22:14 ПС ЗСУ повідомили: БПЛА знаходяться в Харківській області в районі Чугуєва та рухаються в бік Харкова.
А о 22:51 пролунав відбій. Тривог уночі більше не було. А вранці ПС ЗСУ поінформували: з 10 БПЛА, які атакували Україну, вісім збили, у тому числі – над територією Харківської області.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”".