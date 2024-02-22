Загиблий і поранений – поліція та ХОВА про наслідки обстрілів
Протягом доби росіяни вбили обстрілами чоловіка у Дворічній та поранили мешканця села Іванівка, поінформували начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Чоловік загинув на вулиці внаслідок обстрілу селища Дворічна. У селі Іванівка ще одну людину було поранено. У цих населених пунктах пошкоджено домоволодіння, господарські будівлі”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: пораненому жителю Іванівки 52 роки. По селу били з мінометів та артилерії о 12:40 21 лютого.
Тимошко також зазначив, що за добу росіяни скинули КАБи на Вільхуватку, пошкодивши щонайменше 14 будинків та один знищивши повністю.
Загалом артилерійські удари припали по 15 населених пунктах Харківської області, повідомив Синєгубов.
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“Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки здійснили 25 оглядів місць подій, зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих від злочинних дій росіян, відкрили 18 кримінальних проваджень”, – навів статистику начальник ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби росіяни вбили обстрілами чоловіка у Дворічній та поранили мешканця села Іванівка, поінформували начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов".