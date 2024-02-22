Live
  • Чт 22.02.2024
  • Харьков  0°С
  • USD 38.62
  • EUR 41.72

Погибший и раненый — полиция и ХОВА о последствиях обстрелов

Происшествия 08:19   22.02.2024
Оксана Горун
Погибший и раненый — полиция и ХОВА о последствиях обстрелов Фото: пресс-служба ХОВА

В течение суток россияне убили обстрелами мужчину в Двуречной и ранили жителя села Ивановка, проинформировали начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мужчина погиб на улице в результате обстрела поселка Двуречная. В селе Ивановка еще один человек был ранен. В этих населенных пунктах повреждены домовладения, хозяйственные постройки», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: раненому жителю Ивановки 52 года. По селу били из минометов и артиллерии в 12:40 дня 21 февраля.

Тимошко также отметил, что за сутки россияне сбросили КАБы на Ольховатку, повредив не менее 14 домов и один уничтожив полностью.

В целом артиллерийские удары пришлись по 15 населенным пунктам Харьковской области, сообщил Синегубов.

Читайте также: Над Харьковщиной сбивали «шахеды», россияне провели три атаки — Генштаб ВСУ

«За сутки следователи, криминалисты, взрывотехники осуществили 25 осмотров мест событий, собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и пострадавших от преступных действий россиян, открыли 18 уголовных производств», — привел статистику начальник ГУНП.

Автор: Оксана Горун
Популярно
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
22.02.2024, 09:17
Главные новости Харькова 22 февраля: обстрелы, сбитые «шахеды», фронт
Главные новости Харькова 22 февраля: обстрелы, сбитые «шахеды», фронт
22.02.2024, 08:25
Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ
Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ
21.02.2024, 07:10
Погибший и раненый — полиция и ХОВА о последствиях обстрелов
Погибший и раненый — полиция и ХОВА о последствиях обстрелов
22.02.2024, 08:19
Над Харьковщиной сбивали «шахеды», россияне провели три атаки — Генштаб ВСУ
Над Харьковщиной сбивали «шахеды», россияне провели три атаки — Генштаб ВСУ
22.02.2024, 07:09

Новости по теме:

08:26
Синегубов об обстрелах Харьковщины: 2 погибших, несколько раз били по Липцам
20:00
Российский дрон ударил по авто на Купянщине и убил двоих фермеров — Синегубов
09:43
У хозяев сгоревшего в Харькове дома престарелых суд забрал землю
08:34
Два погибших и четыре раненых — последствия обстрелов Харьковщины
09:10
Более 50 ударов за сутки нанесли россияне по Харьковщине – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Погибший и раненый — полиция и ХОВА о последствиях обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне убили обстрелами мужчину в Двуречной и ранили жителя села Ивановка, проинформировали начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов".