Погибший и раненый — полиция и ХОВА о последствиях обстрелов

В течение суток россияне убили обстрелами мужчину в Двуречной и ранили жителя села Ивановка, проинформировали начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мужчина погиб на улице в результате обстрела поселка Двуречная. В селе Ивановка еще один человек был ранен. В этих населенных пунктах повреждены домовладения, хозяйственные постройки», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: раненому жителю Ивановки 52 года. По селу били из минометов и артиллерии в 12:40 дня 21 февраля.

Тимошко также отметил, что за сутки россияне сбросили КАБы на Ольховатку, повредив не менее 14 домов и один уничтожив полностью.

В целом артиллерийские удары пришлись по 15 населенным пунктам Харьковской области, сообщил Синегубов.

«За сутки следователи, криминалисты, взрывотехники осуществили 25 осмотров мест событий, собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и пострадавших от преступных действий россиян, открыли 18 уголовных производств», — привел статистику начальник ГУНП.