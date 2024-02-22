Погибший и раненый — полиция и ХОВА о последствиях обстрелов
В течение суток россияне убили обстрелами мужчину в Двуречной и ранили жителя села Ивановка, проинформировали начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Мужчина погиб на улице в результате обстрела поселка Двуречная. В селе Ивановка еще один человек был ранен. В этих населенных пунктах повреждены домовладения, хозяйственные постройки», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: раненому жителю Ивановки 52 года. По селу били из минометов и артиллерии в 12:40 дня 21 февраля.
Тимошко также отметил, что за сутки россияне сбросили КАБы на Ольховатку, повредив не менее 14 домов и один уничтожив полностью.
В целом артиллерийские удары пришлись по 15 населенным пунктам Харьковской области, сообщил Синегубов.
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«За сутки следователи, криминалисты, взрывотехники осуществили 25 осмотров мест событий, собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и пострадавших от преступных действий россиян, открыли 18 уголовных производств», — привел статистику начальник ГУНП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, поранені, синегубов, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне убили обстрелами мужчину в Двуречной и ранили жителя села Ивановка, проинформировали начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов".