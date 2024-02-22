Над Харьковщиной сбивали «шахеды», россияне провели три атаки — Генштаб ВСУ

Ночью Украину атаковали «шахеды», в течение суток авиаудары пришлись по шести населенным пунктам Харьковской области, а на Купянском направлении было три атаки, сообщил утром 22 февраля Генштаб ВСУ.

«Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины восемь ударных БПЛА были уничтожены», — сообщил Генштаб ВСУ.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнило: «шахеды» уничтожили в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

По данным Генштаба, в течение суток россияне нанесли авиаудары по Меловому, Ольховатке, Григоровке, Колодезному, Митрофановке и Петропавловке на Харьковщине. В целом в Украине под артобстрелами было 120 населенных пунктов. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 113 авиационных ударов, совершила 105 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 64 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица», на Купянском направлении, враг предпринял три попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава и двум зенитным ракетным комплексам противника. Также, силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и три разведывательных БПЛА. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам ГСМ, трем пунктам управления, восьми артиллерийским средствам и одной радиолокационной станции противника», — сообщил утром Генштаб.