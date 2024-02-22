Над Харківщиною збивали “шахеди”, росіяни провели три атаки – Генштаб ЗСУ

Вночі Україну атакували “шахеди”, протягом доби авіаудари припали по шести населених пунктах Харківської області, а на Куп’янському напрямку було три атаки, повідомив вранці 22 лютого Генштаб ЗСУ.

“Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА було знищено“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило: “шахеди” знищили в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

За даними Генштабу, протягом доби росіяни завдали авіаударів по Міловому, Вільхуватці, Григорівці, Колодязному, Митрофанівці та Петропавлівці на Харківщині. Загалом в Україні під артобстрілами було 120 населених пунктів. Армія РФ завдала чотирьох ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснила 105 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 64 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог здійснив три спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області“, – поінформували в ГШ.

“Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та три розвідувальні БпЛА. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох складах ПММ, трьох пунктах управління, восьми артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника“, — повідомив вранці Генштаб.