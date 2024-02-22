Live
  • Чт 22.02.2024
  • Харків  -0°С
  • USD 38.62
  • EUR 41.72

Над Харківщиною збивали “шахеди”, росіяни провели три атаки – Генштаб ЗСУ

Події 07:09   22.02.2024
Оксана Горун
Над Харківщиною збивали “шахеди”, росіяни провели три атаки – Генштаб ЗСУ

Вночі Україну атакували “шахеди”, протягом доби авіаудари припали по шести населених пунктах Харківської області, а на Куп’янському напрямку було три атаки, повідомив вранці 22 лютого Генштаб ЗСУ.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 8 ударних БпЛА було знищено“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило: “шахеди” знищили в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

За даними Генштабу, протягом доби росіяни завдали авіаударів по Міловому, Вільхуватці, Григорівці, Колодязному, Митрофанівці та Петропавлівці на Харківщині. Загалом в Україні під артобстрілами було 120 населених пунктів. Армія РФ завдала чотирьох ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснила 105 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 64 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог здійснив три спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області“, – поінформували в ГШ.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та три розвідувальні БпЛА. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох складах ПММ, трьох пунктах управління, восьми артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника“, — повідомив вранці Генштаб.

Читайте також: Нова субвенція на відновлення: тепер Харківщині – найбільше, 993 млн

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 22 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 22 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
22.02.2024, 07:27
Над Харківщиною збивали “шахеди”, росіяни провели три атаки – Генштаб ЗСУ
Над Харківщиною збивали “шахеди”, росіяни провели три атаки – Генштаб ЗСУ
22.02.2024, 07:09
Сьогодні 22 лютого: який день в історії
Сьогодні 22 лютого: який день в історії
22.02.2024, 06:00
Головні новини Харкова 20.02: удар дрона РФ по цивільному авто, сесія облради
Головні новини Харкова 20.02: удар дрона РФ по цивільному авто, сесія облради
20.02.2024, 23:00
Якими будуть тарифи на тепло та гарячу воду, встановили у Харкові
Якими будуть тарифи на тепло та гарячу воду, встановили у Харкові
21.02.2024, 15:17
Грошей на ремонти доріг Харківщини немає, ситуація критична: які плани облради
Грошей на ремонти доріг Харківщини немає, ситуація критична: які плани облради
21.02.2024, 23:11

Новини за темою:

07:09
Над Харківщиною збивали “шахеди”, росіяни провели три атаки – Генштаб ЗСУ
23:16
Головні новини Харкова 21 лютого: спіймали навідницю ударів, тарифи на тепло
10:13
Два “шахеди” знищили на Харківщині прикордонники
07:10
Вночі на Харківщині збивали “шахеди” – Повітряні сили ЗСУ
11:06
Вночі над Харківщиною збили «шахед» – Повітряні сили


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Над Харківщиною збивали “шахеди”, росіяни провели три атаки – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 07:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі Україну атакували “шахеди”, протягом доби авіаудари припали по шести населених пунктах Харківської області, а на Куп’янському напрямку було три атаки, повідомив вранці 22 лютого Генштаб ЗСУ".