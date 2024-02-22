Live
  • Чт 22.02.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.62
  • EUR 41.72

Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:34   22.02.2024
Оксана Якушко
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка Харківської області.

Читайте також: Над Харківщиною збивали “шахеди”, росіяни провели три атаки – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 22.02: аналіз ISW, 4 штурми Синьківки на Куп’янщині
Головні новини Харкова 22.02: аналіз ISW, 4 штурми Синьківки на Куп’янщині
22.02.2024, 19:49
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
22.02.2024, 19:34
Дві нерозірвані авіабомби сапери знешкодили на Харківщині
Дві нерозірвані авіабомби сапери знешкодили на Харківщині
22.02.2024, 19:14
Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
22.02.2024, 18:39
Трамваї у Харкові змінять маршрути на два дні
Трамваї у Харкові змінять маршрути на два дні
22.02.2024, 18:10
Землю, де був заснований Харків, прокуратура хоче повернути державі
Землю, де був заснований Харків, прокуратура хоче повернути державі
22.02.2024, 17:50

Новини за темою:

15:30
Загинув 52-річний чоловік внаслідок обстрілу Чугуївщини (фото)
20:01
РФ здійснила 10 атак біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
17:15
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, пошкодили ЦНАП
08:39
Росіяни обстріляли 17 населених пунктів Харківщини – Синєгубов
19:27
Іванівку на Харківщині атакували росіяни та скинули на село бомби – Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 19:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".