Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка Харківської області.