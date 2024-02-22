Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, Генштаб ЗСУ, миномет, обстріл, синьковка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 19:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися наступати біля села Синьківка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".