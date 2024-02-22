Четыре раза штурмовали россияне Синьковку Харьковской области — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне 4 раза пытались наступать возле села Синьковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Ивановка Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, Генштаб ВСУ, миномет, обстрел, синьковка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 19:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне 4 раза пытались наступать возле села Синьковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".