Четыре раза штурмовали россияне Синьковку Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне 4 раза пытались наступать возле села Синьковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Ивановка Харьковской области.