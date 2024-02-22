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Четыре раза штурмовали россияне Синьковку Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:34   22.02.2024
Оксана Якушко
Четыре раза штурмовали россияне Синьковку Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне 4 раза пытались наступать возле села Синьковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Ивановка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 19:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне 4 раза пытались наступать возле села Синьковка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".