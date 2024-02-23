Атака “шахедів” та п’ять штурмів на Харківщині – зведення Генштабу
У ранковому зведенні 23 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також атаки, що тривають, і черговий нічний наліт “шахедів”.
“Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено“, – повідомив Генштаб.
Загалом по території України за добу росіяни вдарили трьома ракетами, завдали 83 авіаційних удари та здійснили 152 обстріли з РСЗВ. Про авіаудари по Харківській області ГШ не повідомляє. Під обстрілами з артилерії було 125 населених пунктів країни.
На фронті зафіксували 101 бойове зіткнення.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області“, – поінформували в ГШ.
Авіація Сил оборони вдарила по шести районах зосередження окупантів і трьох ЗРК, ракетники вразили чотири райони зосередження, один логістичний хаб, два засоби ППО та одну станцію управління БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 07:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 23 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також атаки, що тривають, і черговий нічний наліт “шахедів”".