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Атака “шахедів” та п’ять штурмів на Харківщині – зведення Генштабу

Події 07:07   23.02.2024
Оксана Горун
Атака “шахедів” та п’ять штурмів на Харківщині – зведення Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 23 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також атаки, що тривають, і черговий нічний наліт “шахедів”.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено“, – повідомив Генштаб.

Загалом по території України за добу росіяни вдарили трьома ракетами, завдали 83 авіаційних удари та здійснили 152 обстріли з РСЗВ. Про авіаудари по Харківській області ГШ не повідомляє. Під обстрілами з артилерії було 125 населених пунктів країни.

На фронті зафіксували 101 бойове зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області“, – поінформували в ГШ.

Авіація Сил оборони вдарила по шести районах зосередження окупантів і трьох ЗРК, ракетники вразили чотири райони зосередження, один логістичний хаб, два засоби ППО та одну станцію управління БПЛА.

Читайте також: Головні новини Харкова 22.02: аналіз ISW, 4 штурми Синьківки на Куп’янщині

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Атака “шахедів” та п’ять штурмів на Харківщині – зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 07:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 23 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також атаки, що тривають, і черговий нічний наліт “шахедів”".