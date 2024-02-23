Атака “шахедів” та п’ять штурмів на Харківщині – зведення Генштабу

У ранковому зведенні 23 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Куп’янському напрямку, а також атаки, що тривають, і черговий нічний наліт “шахедів”.

“Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено“, – повідомив Генштаб.

Загалом по території України за добу росіяни вдарили трьома ракетами, завдали 83 авіаційних удари та здійснили 152 обстріли з РСЗВ. Про авіаудари по Харківській області ГШ не повідомляє. Під обстрілами з артилерії було 125 населених пунктів країни.

На фронті зафіксували 101 бойове зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області“, – поінформували в ГШ.

Авіація Сил оборони вдарила по шести районах зосередження окупантів і трьох ЗРК, ракетники вразили чотири райони зосередження, один логістичний хаб, два засоби ППО та одну станцію управління БПЛА.