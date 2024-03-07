Ліхтарики від окупантів: мешканців Харківщини попередили про небезпеку

Російські окупанти вигадали новий спосіб вбивати мирних жителів: по населених пунктах розкидають кишенькові ліхтарики з вибухівкою замість батарейок.

“Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок – вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено”, – попередив мер Первомайського Харківської області Микола Бакшеєв.

Він попросив провести роз’яснювальні бесіди з дітьми про те, що нічого з того, що валяється “безхазяйне” на вулиці, брати до рук не можна.

“На території Первомайської громади на даний час таких випадків (вибуху ліхтариків – Ред.) не зафіксовано. Пост був створений з метою попередження, для обережного поводження дітей з можливо небезпечними предметами”, – зазначив Бакшеєв.