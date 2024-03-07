Ліхтарики від окупантів: мешканців Харківщини попередили про небезпеку
Російські окупанти вигадали новий спосіб вбивати мирних жителів: по населених пунктах розкидають кишенькові ліхтарики з вибухівкою замість батарейок.
“Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок – вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено”, – попередив мер Первомайського Харківської області Микола Бакшеєв.
Він попросив провести роз’яснювальні бесіди з дітьми про те, що нічого з того, що валяється “безхазяйне” на вулиці, брати до рук не можна.
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“На території Первомайської громади на даний час таких випадків (вибуху ліхтариків – Ред.) не зафіксовано. Пост був створений з метою попередження, для обережного поводження дітей з можливо небезпечними предметами”, – зазначив Бакшеєв.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, взрывчатка, новини Харкова, окупанти, опасность;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти вигадали новий спосіб вбивати мирних жителів: по населених пунктах розкидають кишенькові ліхтарики з вибухівкою замість батарейок".