Фонарики от оккупантов: жителей Харьковщины предупредили об опасности

Российские оккупанты придумали новый способ убивать мирных жителей: по населенным пунктам разбрасывают карманные фонарики со взрывчаткой вместо батареек.

«Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек – взрывчатка. При включении она детонирует. Заряд невелик, но повреждение конечностей обеспечено», — предупредил мэр Первомайского Харьковской области Николай Бакшеев.

Он попросил провести разъяснительные беседы с детьми о том, что ничего из того, что валяется «бесхозно» на улице, брать в руки нельзя.

«На территории Первомайской громады в настоящее время такие случаи (взрыва фонариков — Ред.) не зафиксированы. Пост был создан с целью предупреждения для осторожного обращения детей с возможно опасными предметами», — отметил Бакшеев.