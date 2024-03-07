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Фонарики от оккупантов: жителей Харьковщины предупредили об опасности

Общество 10:58   07.03.2024
Оксана Горун
Фонарики от оккупантов: жителей Харьковщины предупредили об опасности Фото: telegram Николая Бакшеева

Российские оккупанты придумали новый способ убивать мирных жителей: по населенным пунктам разбрасывают карманные фонарики со взрывчаткой вместо батареек.

«Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек – взрывчатка. При включении она детонирует. Заряд невелик, но повреждение конечностей обеспечено», — предупредил мэр Первомайского Харьковской области Николай Бакшеев.

Он попросил провести разъяснительные беседы с детьми о том, что ничего из того, что валяется «бесхозно» на улице, брать в руки нельзя.

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«На территории Первомайской громады в настоящее время такие случаи (взрыва фонариков — Ред.) не зафиксированы. Пост был создан с целью предупреждения для осторожного обращения детей с возможно опасными предметами», — отметил Бакшеев.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты придумали новый способ убивать мирных жителей: по населенным пунктам разбрасывают карманные фонарики со взрывчаткой вместо батареек".