Фонарики от оккупантов: жителей Харьковщины предупредили об опасности
Российские оккупанты придумали новый способ убивать мирных жителей: по населенным пунктам разбрасывают карманные фонарики со взрывчаткой вместо батареек.
«Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек – взрывчатка. При включении она детонирует. Заряд невелик, но повреждение конечностей обеспечено», — предупредил мэр Первомайского Харьковской области Николай Бакшеев.
Он попросил провести разъяснительные беседы с детьми о том, что ничего из того, что валяется «бесхозно» на улице, брать в руки нельзя.
Читайте также: Опасные сосульки: на Харьковщине местные власти обратились к людям
«На территории Первомайской громады в настоящее время такие случаи (взрыва фонариков — Ред.) не зафиксированы. Пост был создан с целью предупреждения для осторожного обращения детей с возможно опасными предметами», — отметил Бакшеев.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, взрывчатка, новости Харькова, оккупанты, окупанти, опасность;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Фонарики от оккупантов: жителей Харьковщины предупредили об опасности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты придумали новый способ убивать мирных жителей: по населенным пунктам разбрасывают карманные фонарики со взрывчаткой вместо батареек".