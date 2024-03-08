У лісах Харківщини висадять яблуні, груші та калину

У лісах Харківської області найближчими днями почнуть висаджувати дерева. У планах – близько двох мільйонів сіянців.

“На Харківщині стартує весняна лісокультурна кампанія, – повідомили у Слобожанському лісовому офісі. – В області будемо садити ліс там, де це безпечно. Через високу мінну небезпеку та забруднення вибухонебезпечними предметами, висаджувати лісові насадження зможемо не в усіх лісництвах”.

За інформацією лісничих, цієї весни у філіях офісу планують висадити близько 2 млн сіянців.

” Будемо садити мішані ліси, відходячи від монокультур. Це допоможе не лише створити у майбутньому стійкі та якісні продуктивні ліси, а й сприятиме підтримці біорізноманіття в регіоні”, – зазначили в Слобожанському лісовому офісі.

Посадковий матеріал виростили у розплідниках. Зараз сіянці вже викопують та готують до “життя на новому місці”. Серед дерев, що з’являться у регіоні, — сосна, дуб, береза, липа та ясен.

“Також розбавляємо й плодовими та кісточковими деревами та кущами – яблунею, грушею та калиною”, – зазначили лісничі.

Роботи планують розпочати найближчими днями – якщо дозволить погода.