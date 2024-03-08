У лісах Харківщини висадять яблуні, груші та калину
У лісах Харківської області найближчими днями почнуть висаджувати дерева. У планах – близько двох мільйонів сіянців.
“На Харківщині стартує весняна лісокультурна кампанія, – повідомили у Слобожанському лісовому офісі. – В області будемо садити ліс там, де це безпечно. Через високу мінну небезпеку та забруднення вибухонебезпечними предметами, висаджувати лісові насадження зможемо не в усіх лісництвах”.
За інформацією лісничих, цієї весни у філіях офісу планують висадити близько 2 млн сіянців.
” Будемо садити мішані ліси, відходячи від монокультур. Це допоможе не лише створити у майбутньому стійкі та якісні продуктивні ліси, а й сприятиме підтримці біорізноманіття в регіоні”, – зазначили в Слобожанському лісовому офісі.
Посадковий матеріал виростили у розплідниках. Зараз сіянці вже викопують та готують до “життя на новому місці”. Серед дерев, що з’являться у регіоні, — сосна, дуб, береза, липа та ясен.
Читайте також: На Харківщині висадять нові стійкі ліси: подробиці
“Також розбавляємо й плодовими та кісточковими деревами та кущами – яблунею, грушею та калиною”, – зазначили лісничі.
Роботи планують розпочати найближчими днями – якщо дозволить погода.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, леса, новини Харкова, Слобожанский лесной офис;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У лісах Харківщини висадять яблуні, груші та калину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лісах Харківської області найближчими днями почнуть висаджувати дерева. У планах – близько двох мільйонів сіянців".