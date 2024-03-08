В лесах Харьковщины высадят яблони, груши и калину

В лесах Харьковской области в ближайшие дни начнут высаживать деревья. В планах — около двух миллионов сеянцев.

«На Харьковщине стартует весенняя лесокультурная кампания, — сообщили в Слобожанском лесном офисе. — В области будем сажать лес там, где это безопасно. Из-за высокой минной опасности и загрязнения взрывоопасными предметами, высаживать лесные насаждения сможем не во всех лесничествах».

По информации лесничих, нынешней весной в филиалах офиса планируют высадить около 2 млн сеянцев.

«Будем сажать смешанные леса, отходя от монокультур. Это поможет не только создать в будущем устойчивые и качественные продуктивные леса, но будет способствовать поддержанию биоразнообразия в регионе», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Посадочный материал вырастили в питомниках. Сейчас сеянцы уже выкапывают и подготавливают к «жизни на новом месте». Среди деревьев, которые появятся в регионе, — сосна, дуб, береза, липа и ясень.

«Также разбавляем и плодовыми, и косточковыми деревьями, и кустарниками – яблоней, грушей и калиной», — отметили лесничие.

Работу планируют начать в ближайшие дни — если позволит погода.