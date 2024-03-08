В лесах Харьковщины высадят яблони, груши и калину
В лесах Харьковской области в ближайшие дни начнут высаживать деревья. В планах — около двух миллионов сеянцев.
«На Харьковщине стартует весенняя лесокультурная кампания, — сообщили в Слобожанском лесном офисе. — В области будем сажать лес там, где это безопасно. Из-за высокой минной опасности и загрязнения взрывоопасными предметами, высаживать лесные насаждения сможем не во всех лесничествах».
По информации лесничих, нынешней весной в филиалах офиса планируют высадить около 2 млн сеянцев.
«Будем сажать смешанные леса, отходя от монокультур. Это поможет не только создать в будущем устойчивые и качественные продуктивные леса, но будет способствовать поддержанию биоразнообразия в регионе», — отметили в Слобожанском лесном офисе.
Посадочный материал вырастили в питомниках. Сейчас сеянцы уже выкапывают и подготавливают к «жизни на новом месте». Среди деревьев, которые появятся в регионе, — сосна, дуб, береза, липа и ясень.
Читайте также: На Харьковщине высадят новые стойкие леса: подробности
«Также разбавляем и плодовыми, и косточковыми деревьями, и кустарниками – яблоней, грушей и калиной», — отметили лесничие.
Работу планируют начать в ближайшие дни — если позволит погода.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, леса, новости Харькова, Слобожанский лесной офис;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В лесах Харьковщины высадят яблони, груши и калину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лесах Харьковской области в ближайшие дни начнут высаживать деревья. В планах — около двух миллионов сеянцев".