Десятки млн грн можуть переплатити на відновленні чотирьох домів у Харкові

Майже 700 мільйонів гривень планується витратити на відновлення чотирьох будинків на Салтівці у Харкові, які були пошкоджені внаслідок ворожих ударів. Активісти ГО “Харківський антикорупційний центр” розглянули тендери та заявили про можливу загальну переплату на десятки мільйонів гривень, а також порушили питання доцільності відновлення старих панельних домів.

Як повідомляють антикорупціонери, за всіма адресами замовником робіт є управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту ЖКГ Харківської міськради.

Чотири будинки на Салтівці

За результатами тендеру управління уклало угоду на ремонт будинку по вулиці Дружби Народів, 271. Підрядником стало дніпровське ТОВ “Айєр Скай”, а вартість відновлення будинку становить 253 мільйони гривень. Сайт DREAM (ресурс, що збирає дані щодо відбудови) раніше давав значно меншу орієнтовну вартість відновлення цього будинку – 160,1 мільйона гривень.

Також ТОВ “Айєр Скай” відремонтує будинок по вулиці Бучми, 32 за 113 мільйонів гривень. Внаслідок бойових дій у лютому та березні 2022 багатоповерхівка була значно пошкоджена. Конструкції окремих квартир у четвертому та п’ятому під’їздах тривалий час перебували під впливом високих температур. У результаті у помешканнях зафіксоване пошкодження деяких плит перекриття та стінових панелей, пробито покриття технічного поверху, пошкоджено конструкцію покрівлі. Гідроізоляційний шар покриття частково пошкоджений уламками, виявлено затікання опадів під гідроізоляцію.

Фінансування має відбуватись коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

ТОВ “Житлобуд-2” виграло тендер на ремонт будинку по вулиці Бучми, 36 вартістю 168,25 мільйона гривень. На сайті DREAM зазначено, що за цією багатоповерхівкою є підтверджене фінансування на 95,2 мільйона.

Крім того, приватне підприємство “Будівельна фірма “Промтекс” підписало угоду на ремонт будинку по вулиці Бучми, 28/64 вартістю 150 мільйонів гривень.

“Управління міської ради майже не публікує кошториси на відбудову у системі Prozorro, за рідкісним винятком. Так, пропозиція дніпровської фірми завантажена до системи, а ось договори найбільшого підрядника харківської відбудови – ПАТ “Трест Житлобуд-1” – зазвичай приховані. Щоб отримати хоча б кілька кошторисів, ХАЦ витратив понад місяць на офіційні та неофіційні запити до департаменту житлово-комунального господарства міськради”, – підкреслюють активісти.

Аналіз цін

Проаналізувавши ціни на вікна, антикорупціонери дійшли висновку, що загалом вони досить бюджетні та майже вдвічі менші, ніж у підрядників при відновленні об’єктів у Харківській області.

“А ось з цінами на відливи (підвіконний білий 200 мм) ситуація має ознаки зловживань. Будівельна фірма “Промтекс”, яка відмітилась завищеними цінами на відбудові в області, прописала 423 гривні за метр. І це вдвічі більше за ринкові ціни й ціни інших підрядників. Для будинку №32 такі відливи ставлять по 256 гривень за метр. У результаті це можлива переплата на суму понад пів мільйона гривень. Варто трохи похвалити Промтекс за ціни на газобетонні блоки. В області цей підрядник вказував ціни від 4400 гривень за кубічний метр, а у місті ціна становить 3100 гривень. Це ще раз доводить, що ціни на підрядах із відбудови у Харківській області є суттєво завищеними”, – пишуть представники ХАЦ.

Розглянувши також вартість газобетонних блоків, силового кабелю, силіконового герметика, теплоізоляційних плит, радіаторів, кутиків для вирівнювання стін та алмазних дисків, які підрядники внесли до кошторисів, активісти підрахували, що переплата може сягнути десятків мільйонів гривень.



Інфографіка ХАЦ

Реакція департаменту ЖКГ Харківської міськради

У департаменті ЖКГ Харківської міськради на запит Харківського антикорупційного центру щодо ймовірного завищення вартості матеріалів та устаткування відповіли, що договірні ціни робіт є динамічними й можуть змінюватися.

“При наданні підрядником актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) до управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту ЖКГ міської ради, співробітниками управління буде перевірено всі ціні на використані матеріали та обладнання і зіставлено з поточними цінами в регіоні. У разі виявлення завищення цін, управлінням як замовником будуть надані відповідні зауваження підрядникам”, – зазначили в департаменті.

“Так, ціна є динамічною та може змінюватись, і теоретично в актах виконаних робіт ціни можуть бути нижчими. Але це ніяк не скасовує запитання: чому в одного й того самого підрядника при ремонті двох сусідніх будинків різні ціни на вікна?” – зазначають антикорупціонери.



Доцільність відновлення

У ХАЦ ставлять ще одне питання: чи варто ремонтувати 50-річні пошкоджені будинки, чи краще будувати нові мікрорайони.

“Будинки по вулиці Бучми – це типові дев’ятиповерхівки по 251 квартирі. Наприклад, відомо, що у будинку № 28/64 загальна площа квартир – 17053 квадратні метри. Тож вартість відбудови одного квадратного метра багатоповерхівки на цей час становить 8839,8 гривні. Для порівняння, вартість одного квадратного метра у новобудові (з урахуванням ПДВ) по Україні – 20874 гривні, для Харківської області – 21940 гривень. Таку оцінку уряд визначив у травні 2023 року. Звісно, нове будівництво включає і влаштування паркінгу, і благоустрій, чого в межах відновлення робити не будуть”, – підраховують активісти.

Втім, у ХАЦ констатують, що мешканці пошкоджених багатоповерхівок просять міську владу не зволікати й відбудовувати їхні будинки, аби ступінь руйнування не збільшувався і вони якомога швидше змогли повернутися до своїх квартир.