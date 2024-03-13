Десятки млн грн могут переплатить на восстановлении четырех домов в Харькове

Почти 700 миллионов гривен планируется потратить на восстановление четырех домов на Салтовке в Харькове, которые были повреждены в результате вражеских ударов. Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» рассмотрели тендеры и заявили о возможной общей переплате на десятки миллионов гривен, а также подняли вопрос целесообразности восстановления старых панельных домов.

Как сообщают антикоррупционеры, по всем адресам заказчиком работ является управление по строительству, ремонту и реконструкции департамента ЖКХ Харьковского горсовета.

Четыре дома на Салтовке

По результатам тендера управление заключило соглашение на ремонт дома по улице Дружбы Народов, 271. Подрядчиком стало днепровское ООО «Айер Скай», а стоимость восстановления дома составляет 253 миллиона гривен. Сайт DREAM (ресурс, собирающий данные о восстановлении) ранее давал значительно меньшую ориентировочную стоимость — 160,1 миллиона гривен.

Также ООО «Айер Скай» отремонтирует дом по улице Бучмы, 32 за 113 миллионов гривен. В результате боевых действий в феврале и марте 2022 года многоэтажка была значительно повреждена. Конструкции отдельных квартир в четвертом и пятом подъездах длительное время находились под воздействием высоких температур. В результате в помещениях зафиксировано повреждение некоторых плит перекрытия и стеновых панелей, пробито покрытие технического этажа, повреждена конструкция кровли. Гидроизоляционный слой покрытия частично поврежден обломками, обнаружено затекание осадков под гидроизоляцию.

Финансирование должно происходить за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

ООО «Жилстрой-2» выиграло тендер на ремонт дома по улице Бучмы, 36 стоимостью 168,25 миллиона гривен. На сайте DREAM указано, что по этой многоэтажке есть подтвержденное финансирование на 95,2 миллиона.

Кроме того, частное предприятие «Строительная фирма «Промтекс» подписало соглашение на ремонт дома по улице Бучмы, 28/64 стоимостью 150 миллионов гривен.

«Управление городского совета почти не публикует сметы на восстановление в системе Prozorro, за редким исключением. Так, предложение днепровской фирмы загружено в систему, а вот договоры крупнейшего подрядчика харьковского восстановления — ПАО «Трест Жилстрой-1″ — обычно скрыты. Чтобы получить хотя бы несколько смет, ХАЦ потратил более месяца на официальные и неофициальные запросы в департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета», — подчеркивают активисты.

Анализ цен

Проанализировав цены на окна, антикоррупционеры пришли к выводу, что в целом они достаточно бюджетные и почти вдвое меньше, чем у подрядчиков при восстановлении объектов в Харьковской области.

«А вот с ценами на отливы (подоконный белый 200 мм) ситуация имеет признаки злоупотреблений. Строительная фирма «Промтекс», которая отметилась завышенными ценами на восстановлении в области, прописала 423 гривны за метр. И это вдвое больше рыночных цен и цен других подрядчиков. Для дома №32 такие отливы ставят по 256 гривен за метр. В результате это возможная переплата на сумму более полумиллиона гривен. Стоит немного похвалить Промтекс за цены на газобетонные блоки. В области этот подрядчик указывал цены от 4400 гривен за кубический метр, а в городе цена составляет 3100 гривен. Это еще раз доказывает, что цены на подрядах по восстановлению в Харьковской области существенно завышены», — пишут представители ХАЦ.

Рассмотрев также стоимость газобетонных блоков, силового кабеля, силиконового герметика, теплоизоляционных плит, радиаторов, уголков для выравнивания стен и алмазных дисков, которые подрядчики внесли в сметы, активисты подсчитали, что переплата может достичь десятков миллионов гривен.



Инфографика ХАЦ

Реакция департамента ЖКХ Харьковского горсовета

В департаменте ЖКХ Харьковского горсовета на запрос ХАЦ относительно вероятного завышения стоимости материалов и оборудования ответили, что договорные цены работ являются динамическими и могут меняться.

«При предоставлении подрядчиком актов приемки выполненных строительных работ (форма № КБ-2в) и справок о стоимости выполненных строительных работ и расходы (форма № КБ-3) в управление по строительству, ремонту и реконструкции департамента ЖКХ городского совета, сотрудниками управления будут проверены все цены на использованные материалы и оборудование и сопоставлены с текущими ценами в регионе. В случае выявления завышения цен управлением как заказчиком будут предоставлены соответствующие замечания подрядчикам», — отметили в департаменте.

«Да, цена является динамичной и может меняться, и теоретически в актах выполненных работ цены могут быть ниже. Но это никак не отменяет вопрос: почему у одного и того же подрядчика при ремонте двух соседних домов разные цены на окна?» — отмечают антикоррупционеры.

Целесообразность восстановления

В ХАЦ ставят еще один вопрос: стоит ли ремонтировать 50-летние поврежденные дома, или же лучше строить новые микрорайоны.

«Дома по улице Бучмы — это типичные девятиэтажки по 251 квартире. Например, известно, что в доме № 28/64 общая площадь квартир — 17053 квадратных метра. Поэтому стоимость восстановления одного квадратного метра многоэтажки в настоящее время составляет 8839,8 гривны. Для сравнения, стоимость одного квадратного метра в новостройке (с учетом НДС) по Украине — 20874 гривны, для Харьковской области — 21940 гривен. Такую оценку правительство определило в мае 2023 года. Конечно, новое строительство включает и устройство паркинга, и благоустройство, чего в рамках восстановления делать не будут», — подсчитывают активисты.

Впрочем, в ХАЦ констатируют, что жители поврежденных многоэтажек просят городские власти не медлить и восстанавливать их дома, чтобы степень разрушений не увеличивалась и они как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры.