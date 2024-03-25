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Де на Харківщині сьогодні лунатимуть вибухи – інформація ХОВА

Суспільство 10:33   25.03.2024
Олена Нагорна
Де на Харківщині сьогодні лунатимуть вибухи – інформація ХОВА

У районі села Щурівка Балаклійської громади з 10:30 до 11:00 проводитиметься розмінування.

Як повідомляють у ХОВА, там відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі села Щурівка Балаклійської громади з 10:30 до 11:00 проводитиметься розмінування".