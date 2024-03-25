Де на Харківщині сьогодні лунатимуть вибухи – інформація ХОВА
У районі села Щурівка Балаклійської громади з 10:30 до 11:00 проводитиметься розмінування.
Як повідомляють у ХОВА, там відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, боеприпасы, вибухи, розмінування, Харків, хова, щуровка;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 10:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі села Щурівка Балаклійської громади з 10:30 до 11:00 проводитиметься розмінування".