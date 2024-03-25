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Где на Харьковщине сегодня будут греметь взрывы — информация ХОВА

Общество 10:33   25.03.2024
Елена Нагорная
Где на Харьковщине сегодня будут греметь взрывы — информация ХОВА

В районе села Щуровка Балаклейской громады с 10:30 до 11:00 будет проводиться разминирование.

Как сообщают в ХОВА, там будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе села Щуровка Балаклейской громады с 10:30 до 11:00 будет проводиться разминирование.".