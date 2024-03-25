Где на Харьковщине сегодня будут греметь взрывы — информация ХОВА
В районе села Щуровка Балаклейской громады с 10:30 до 11:00 будет проводиться разминирование.
Как сообщают в ХОВА, там будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, боеприпасы, взрывы, разминирование, розмінування, Харьков, хова, щуровка;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 10:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе села Щуровка Балаклейской громады с 10:30 до 11:00 будет проводиться разминирование.".