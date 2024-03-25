Live
  • Пн 25.03.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 38.91
  • EUR 42.13

Молдова допоможе Україні ловити ухилянтів, що тікають через кордон

Світ 15:37   25.03.2024
Оксана Якушко
Молдова допоможе Україні ловити ухилянтів, що тікають через кордон

Молдовські прикордонники допомагатимуть ловити чоловіків, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон, повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос у підкасті Ziarul de Garda.

«Здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки від 18 до 60 років. Значною мірою використовують Придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Республіки Молдова разом із громадянами України. У нас також є фільтри на маршрутах, які йдуть з Придністров’я. Ми намагаємося мати більш тісні зв’язки з нашими колегами в Україні, і ми особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні, з українського боку. Таким чином ми будемо запобігати і стримувати цю нелегальну міграцію», – заявив ZdCe міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

Читайте також: Як у квесті. Харків’яни «штурмували» кордон із Молдовою за підказками

Автор: Оксана Якушко
Популярно
15 тисяч порцій приготував Food Train на Харківщині після знеструмлення
15 тисяч порцій приготував Food Train на Харківщині після знеструмлення
25.03.2024, 16:36
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
24.03.2024, 11:10
Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії
Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії
24.03.2024, 19:36
Обіцяв допомогти з евакуацією: на Харківщині псевдоволонтер ошукав людей
Обіцяв допомогти з евакуацією: на Харківщині псевдоволонтер ошукав людей
25.03.2024, 15:54
Молдова допоможе Україні ловити ухилянтів, що тікають через кордон
Молдова допоможе Україні ловити ухилянтів, що тікають через кордон
25.03.2024, 15:37
Більша частина країни сидить удома, а у ВСУ зростає нестача війська – WSJ
Більша частина країни сидить удома, а у ВСУ зростає нестача війська – WSJ
25.03.2024, 14:26

Новини за темою:


Ви читали новину: «Молдова допоможе Україні ловити ухилянтів, що тікають через кордон»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 15:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Молдовські прикордонники допомагатимуть ловити чоловіків, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон, повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос у підкасті Ziarul de Garda.".