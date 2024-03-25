Молдова допоможе Україні ловити ухилянтів, що тікають через кордон
Молдовські прикордонники допомагатимуть ловити чоловіків, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон, повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос у підкасті Ziarul de Garda.
«Здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки від 18 до 60 років. Значною мірою використовують Придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Республіки Молдова разом із громадянами України. У нас також є фільтри на маршрутах, які йдуть з Придністров’я. Ми намагаємося мати більш тісні зв’язки з нашими колегами в Україні, і ми особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні, з українського боку. Таким чином ми будемо запобігати і стримувати цю нелегальну міграцію», – заявив ZdCe міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.
Читайте також: Як у квесті. Харків’яни «штурмували» кордон із Молдовою за підказками
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: бежать, граница, ловить, министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос, молдова, Приднестровье, уклонисты, Україна, чоловік;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Молдова допоможе Україні ловити ухилянтів, що тікають через кордон»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 15:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Молдовські прикордонники допомагатимуть ловити чоловіків, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон, повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос у підкасті Ziarul de Garda.".