Молдова допоможе Україні ловити ухилянтів, що тікають через кордон

Молдовські прикордонники допомагатимуть ловити чоловіків, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон, повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос у підкасті Ziarul de Garda.

«Здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки від 18 до 60 років. Значною мірою використовують Придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Республіки Молдова разом із громадянами України. У нас також є фільтри на маршрутах, які йдуть з Придністров’я. Ми намагаємося мати більш тісні зв’язки з нашими колегами в Україні, і ми особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні, з українського боку. Таким чином ми будемо запобігати і стримувати цю нелегальну міграцію», – заявив ZdCe міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.