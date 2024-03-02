Наче в квесті. Харків’яни «штурмували» кордон із Молдовою за підказками
Від 6 до 11 тисяч доларів заплатили семеро мешканців Київської, Харківської та Дніпропетровської областей, щоб дистанційно отримувати вказівки, як порушувати кордон, повідомили у ДПСУ.
Харків’яни не полишають спроб нелегально втекти за кордон. Цього разу групу з 7 чоловіків прикордонники Могилів-Подільського загону затримали на ділянці відділу «Ямпіль», поблизу із придністровським регіоном Молдови.
Чоловіки, сплативши від 6 до 11 тисяч доларів США, рухалися наче у квесті, за підказками одного із месенджерів соцмереж.
Ухилянтів схопили, на них склали протокол, справи скеровані до суду.
Раніше харків’янин на надувному матраці хотів втекти до Молдови.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Государственная пограничная служба Украины, гпсу, граница, молдова, пограничники, подсказки, Приднестровье, уклонист, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 17:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 6 до 11 тисяч доларів заплатили семеро мешканців Київської, Харківської та Дніпропетровської областей, щоб дистанційно отримувати вказівки, як порушувати кордон, повідомили у ДПСУ.".