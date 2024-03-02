Наче в квесті. Харків’яни «штурмували» кордон із Молдовою за підказками

Від 6 до 11 тисяч доларів заплатили семеро мешканців Київської, Харківської та Дніпропетровської областей, щоб дистанційно отримувати вказівки, як порушувати кордон, повідомили у ДПСУ.

Харків’яни не полишають спроб нелегально втекти за кордон. Цього разу групу з 7 чоловіків прикордонники Могилів-Подільського загону затримали на ділянці відділу «Ямпіль», поблизу із придністровським регіоном Молдови.

Чоловіки, сплативши від 6 до 11 тисяч доларів США, рухалися наче у квесті, за підказками одного із месенджерів соцмереж.

Ухилянтів схопили, на них склали протокол, справи скеровані до суду.

Раніше харків’янин на надувному матраці хотів втекти до Молдови.