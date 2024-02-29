На надувному матраці харків’янин хотів втекти до Молдови: його піймали (фото)

Прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили жителя Харкова, який хотів переплисти річку Дністер до Молдови.

«Через лічені хвилини вартові кордону затримали 20-річного харків’янина під час підготовки до незаконного перетину кордону. «Плавець» для подолання водної артерії готував надувний матрац», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

На порушника склали протокол за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу передали до суду.