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На надувному матраці харків’янин хотів втекти до Молдови: його піймали (фото)

Суспільство 14:14   29.02.2024
Вікторія Яковенко
На надувному матраці харків’янин хотів втекти до Молдови: його піймали (фото) Фото: ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили жителя Харкова, який хотів переплисти річку Дністер до Молдови.

«Через лічені хвилини вартові кордону затримали 20-річного харків’янина під час підготовки до незаконного перетину кордону. «Плавець» для подолання водної артерії готував надувний матрац», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

На порушника склали протокол за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу передали до суду.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили жителя Харкова, який хотів переплисти річку Дністер до Молдови.".