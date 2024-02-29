На надувному матраці харків’янин хотів втекти до Молдови: його піймали (фото)
Фото: ДПСУ
Прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили жителя Харкова, який хотів переплисти річку Дністер до Молдови.
«Через лічені хвилини вартові кордону затримали 20-річного харків’янина під час підготовки до незаконного перетину кордону. «Плавець» для подолання водної артерії готував надувний матрац», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
На порушника склали протокол за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу передали до суду.
Читайте також: «На похорон бабусі». Харків’яни з вінками хотіли перейти кордон із Румунією
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Днистер, матрас, молдова, переплыть, пограничники, река, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На надувному матраці харків’янин хотів втекти до Молдови: його піймали (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою технічних засобів виявили жителя Харкова, який хотів переплисти річку Дністер до Молдови.".