На надувном матрасе харьковчанин хотел сбежать в Молдову: его поймали (фото)

Пограничники Могилев-Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили жителя Харькова, который хотел переплыть реку Днестр в Молдову.

«Через считанные минуты стражи границы задержали 20-летнего харьковчанина во время подготовки к незаконному пересечению границы. «Пловец» для преодоления водной артерии готовил надувной матрас», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

На нарушителя составили протокол по ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело передали в суд.