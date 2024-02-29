На надувном матрасе харьковчанин хотел сбежать в Молдову: его поймали (фото)
Фото: ГПСУ
Пограничники Могилев-Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили жителя Харькова, который хотел переплыть реку Днестр в Молдову.
«Через считанные минуты стражи границы задержали 20-летнего харьковчанина во время подготовки к незаконному пересечению границы. «Пловец» для преодоления водной артерии готовил надувной матрас», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
На нарушителя составили протокол по ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело передали в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Днистер, матрас, молдова, переплыть, пограничники, река, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники Могилев-Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили жителя Харькова, который хотел переплыть реку Днестр в Молдову.".