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На надувном матрасе харьковчанин хотел сбежать в Молдову: его поймали (фото)

Общество 14:14   29.02.2024
Виктория Яковенко
На надувном матрасе харьковчанин хотел сбежать в Молдову: его поймали (фото) Фото: ГПСУ

Пограничники Могилев-Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили жителя Харькова, который хотел переплыть реку Днестр в Молдову.

«Через считанные минуты стражи границы задержали 20-летнего харьковчанина во время подготовки к незаконному пересечению границы. «Пловец» для преодоления водной артерии готовил надувной матрас», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

На нарушителя составили протокол по ст. 204-1 КУпАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело передали в суд.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники Могилев-Подольского отряда с помощью технических средств обнаружили жителя Харькова, который хотел переплыть реку Днестр в Молдову.".