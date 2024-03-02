Как в квесте. Харьковчане «штурмовали» границу с Молдовой по подсказкам
От 6 до 11 тысяч долларов заплатили семеро жителей Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы дистанционно получать указания, как нарушать границу, сообщили в ГПСУ.
Харьковчане не оставляют попыток нелегально перебраться за границу. В этот раз группу из 7 мужчин пограничники Могилев-Подольского отряда задержали на участке отдела «Ямполь», вблизи приднестровского региона Молдовы.
Мужчины, уплатив от 6 до 11 тысяч долларов США, двигались как в квесте, по подсказкам одного из мессенджеров соцсетей.
Уклонистов схватили, на них составили протокол, дела направили в суд.
Ранее харьковчанин на надувном матрасе хотел сбежать в Молдову
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Государственная пограничная служба Украины, гпсу, граница, молдова, пограничники, подсказки, Приднестровье, уклонист, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От 6 до 11 тысяч долларов заплатили семеро жителей Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы дистанционно получать указания, как нарушать границу, сообщили в ГПСУ.".