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Как в квесте. Харьковчане «штурмовали» границу с Молдовой по подсказкам

Происшествия 17:32   02.03.2024
Оксана Якушко
Как в квесте. Харьковчане «штурмовали» границу с Молдовой по подсказкам

От 6 до 11 тысяч долларов заплатили семеро жителей Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы дистанционно получать указания, как нарушать границу, сообщили в ГПСУ.

Харьковчане не оставляют попыток нелегально перебраться за границу. В этот раз группу из 7 мужчин пограничники Могилев-Подольского отряда задержали на участке отдела «Ямполь», вблизи приднестровского региона Молдовы.

Мужчины, уплатив от 6 до 11 тысяч долларов США, двигались как в квесте, по подсказкам одного из мессенджеров соцсетей.

Уклонистов схватили, на них составили протокол, дела направили в суд.

Ранее харьковчанин на надувном матрасе хотел сбежать в Молдову

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От 6 до 11 тысяч долларов заплатили семеро жителей Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы дистанционно получать указания, как нарушать границу, сообщили в ГПСУ.".