Молдова поможет Украине ловить уклонистов, бегущих за границу у Приднестровья
Молдовские пограничники будут помогать ловить мужчин, которые пытаются удрать из Украины через Приднестровский регион, сообщил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в подкасте Ziarul de Garda.
«В основном нелегально пересекают государственную границу мужчины от 18 до 60 лет. В значительной степени используется Приднестровский регион, и мы практически еженедельно проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, организуемых на территории Республики Молдова вместе с гражданами Украины. У нас также есть фильтры на маршрутах, следующих из Приднестровья. Мы стараемся иметь более тесные связи с нашими коллегами в Украине и мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины, чтобы возобновить совместное патрулирование в Приднестровском регионе, с украинской стороны. Таким образом, мы будем предотвращать и сдерживать эту нелегальную миграцию», — заявил ZdCe министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 15:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Молдовские пограничники будут помогать ловить мужчин, которые пытаются удрать из Украины через Приднестровский регион, сообщил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в подкасте Ziarul de Garda.".