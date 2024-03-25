Молдова поможет Украине ловить уклонистов, бегущих за границу у Приднестровья

Молдовские пограничники будут помогать ловить мужчин, которые пытаются удрать из Украины через Приднестровский регион, сообщил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в подкасте Ziarul de Garda.

«В основном нелегально пересекают государственную границу мужчины от 18 до 60 лет. В значительной степени используется Приднестровский регион, и мы практически еженедельно проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, организуемых на территории Республики Молдова вместе с гражданами Украины. У нас также есть фильтры на маршрутах, следующих из Приднестровья. Мы стараемся иметь более тесные связи с нашими коллегами в Украине и мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины, чтобы возобновить совместное патрулирование в Приднестровском регионе, с украинской стороны. Таким образом, мы будем предотвращать и сдерживать эту нелегальную миграцию», — заявил ZdCe министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.