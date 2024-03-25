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Молдова поможет Украине ловить уклонистов, бегущих за границу у Приднестровья

Мир 15:37   25.03.2024
Оксана Якушко
Молдова поможет Украине ловить уклонистов, бегущих за границу у Приднестровья Адриан Эфрос Фото: Правительство Республики Молдова

Молдовские пограничники будут помогать ловить мужчин, которые пытаются удрать из Украины через Приднестровский регион, сообщил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в подкасте Ziarul de Garda.

«В основном нелегально пересекают государственную границу мужчины от 18 до 60 лет. В значительной степени используется Приднестровский регион, и мы практически еженедельно проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, организуемых на территории Республики Молдова вместе с гражданами Украины. У нас также есть фильтры на маршрутах, следующих из Приднестровья. Мы стараемся иметь более тесные связи с нашими коллегами в Украине и мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины, чтобы возобновить совместное патрулирование в Приднестровском регионе, с украинской стороны. Таким образом, мы будем предотвращать и сдерживать эту нелегальную миграцию», — заявил ZdCe министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Молдовские пограничники будут помогать ловить мужчин, которые пытаются удрать из Украины через Приднестровский регион, сообщил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в подкасте Ziarul de Garda.".