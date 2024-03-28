100 тисяч людей виїхали з району на Харківщині: там “суцільна рана”
За даними Куп’янської районної військової адміністрації, зі 135 тисяч жителів, які були на території Куп’янщини на момент початку повномасштабного вторгнення РФ, наразі залишилося лише 34,5 тис.
Наразі тенденція виїзду з Куп’янської громади та району загалом досить слабка, зазначив у етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Люди, які все ще залишаються жити під обстрілами, здебільшого прийняли тверде рішення не виїжджати.
“Якщо ми говоримо в цілому по району, то на початок широкомасштабного вторгнення в районі проживало трохи більш як 135 тисяч населення. Станом на сьогодні ми фіксуємо приблизно 34,5 тисячі населення. Здебільшого ці люди в нас проживають у трьох громадах – це Великобурлуцька, Шевченківська та Куп’янська. У самій Куп’янській громаді орієнтована кількість населення близько 7 тисяч (це в порівнянні з 55 тисячами, які були на початок вторгнення)”, – навів дані Канашевич.
За його словами, в Куп’янську після його деокупації були несуттєві руйнування. Нині ж ворог знищує місто.
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“Місто з себе являє таку суцільну рану. Жодного мікрорайону нема, де немає значних пошкоджень. Були періоди, коли місто закидали постійно авіабомбами, й зараз це продовжується. Артобстріли, обстріли з мінометів. Тому руйнування фіксуються щодня. При цьому можна сказати, що комунальні служби міста, наскільки це можливо, вони працюють. Максимально швидко намагаються відновлювати як електропостачання, так і газопостачання, водозабезпечення, водовідведення. Кожен день є якісь проблеми, але ми намагаємося якомога швидше це ліквідовувати“, – пояснив начальник РВА.
Також постійно йде робота з населенням району, що залишилося: людей переконують не ризикувати життям і все ж таки тимчасово виїхати.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: евакуація, канашевич, куп'янск, новини Харкова, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Куп’янської районної військової адміністрації, зі 135 тисяч жителів, які були на території Куп’янщини на момент початку повномасштабного вторгнення РФ, наразі залишилося лише 34,5 тис".