На цивільного на Харківщині з дрону скинули ВОГ, він тяжко поранений – РВА
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив подробиці щодо атаки на Дворічну на Харківщині, через яку поранення отримав 67-річний місцевий житель.
“Вчора в нас постраждала, зазнала тяжких поранень цивільна особа в населеному пункті Дворічна. Це сталося внаслідок скиду з дрона попередньо ВОГу”, – сказав Кашаневич.
За його словами, ситуація у Куп’янську та на фронті біля міста суттєво не змінилася.
“Вчора вдень був достатньо масований обстріл керованими авіабомбами. Частина прилетіла по лівому берегу річки Оскіл у межах міста Куп’янськ. Частина прилетіла по Петропавлівській громаді в район населеного пункту Синьківка, де ворог продовжує свої наступальні дії. Вони не мають жодного успіху, але з усім тим із жовтня місяця вони намагаються прорвати оборону саме в напрямку цього населеного пункту”, – зазначив начальник районної військової адміністрації.
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Канашевич поінформував також, що ворог продовжує штурмові дії та атаки в напрямку Табаївки, а іноді намагається просуватися з боку Ягідного – на Іванівку, але успіхів не має.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, двуречная, канашевич, куп'янск, новини Харкова, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив подробиці щодо атаки на Дворічну на Харківщині, через яку поранення отримав 67-річний місцевий житель".