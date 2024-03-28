На гражданского на Харьковщине с дрона сбросили ВОГ, он тяжело ранен — РВА
Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил подробности об атаке на Двуречную на Харьковщине, из-за которой ранения получил 67-летний местный житель.
«Вчера у нас пострадало, получило тяжелые ранения гражданское лицо в населенном пункте Двуречная. Это произошло в результате сброса с дрона предварительно ВОГа», — сказал Кашаневич.
По его словам, ситуация в Купянске и на фронте возле города существенно не изменилась.
«Вчера днем был достаточно массированный обстрел управляемыми авиабомбами. Часть прилетела по левому берегу реки Оскол в черте города Купянск. Часть прилетела по Петропавловской громаде — в район населенного пункта Синьковка, где враг продолжает свои наступательные действия. Они не имеют никакого успеха, но, тем не менее, с октября месяца они пытаются прорвать оборону именно в направлении этого населенного пункта», — отметил начальник районной военной администрации.
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Канашевич проинформировал также, что враг продолжает штурмовые действия и атаки в направлении Табаевки, а иногда пытается продвигаться со стороны Ягодного — на Ивановку, но успехов не имеет.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил подробности об атаке на Двуречную на Харьковщине, из-за которой ранения получил 67-летний местный житель".