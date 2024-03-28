На гражданского на Харьковщине с дрона сбросили ВОГ, он тяжело ранен — РВА

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил подробности об атаке на Двуречную на Харьковщине, из-за которой ранения получил 67-летний местный житель.

«Вчера у нас пострадало, получило тяжелые ранения гражданское лицо в населенном пункте Двуречная. Это произошло в результате сброса с дрона предварительно ВОГа», — сказал Кашаневич.

По его словам, ситуация в Купянске и на фронте возле города существенно не изменилась.

«Вчера днем был достаточно массированный обстрел управляемыми авиабомбами. Часть прилетела по левому берегу реки Оскол в черте города Купянск. Часть прилетела по Петропавловской громаде — в район населенного пункта Синьковка, где враг продолжает свои наступательные действия. Они не имеют никакого успеха, но, тем не менее, с октября месяца они пытаются прорвать оборону именно в направлении этого населенного пункта», — отметил начальник районной военной администрации.

Канашевич проинформировал также, что враг продолжает штурмовые действия и атаки в направлении Табаевки, а иногда пытается продвигаться со стороны Ягодного — на Ивановку, но успехов не имеет.