100 тысяч человек выехали из района на Харьковщине: там «сплошная рана»

По данным Купянской районной военной администрации, из 135 тысяч жителей, которые были на территории Купянщины на момент начала полномасштабного вторжения РФ, сейчас осталось только 34,5 тыс.

Сейчас тенденция выезда из Купянской громады и района в целом достаточно слабая, отметил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Люди, которые все еще остаются жить под обстрелами в большинстве своем приняли твердое решение не выезжать.

«Если мы говорим в целом по району, то на начало широкомасштабного вторжения в районе проживало чуть более 135 тысяч населения. По состоянию на сегодня мы фиксируем примерно 34,5 тысячи населения. В основном эти люди у нас проживают в трех громадах – Великобурлукской, Шевченковской и Купянской. В самой Купянской громаде ориентирована численность населения около 7 тысяч (это по сравнению с 55 тысячами, которые были до начала вторжения)», — привел данные Канашевич.

По его словам, в Купянске после его деоккупации были несущественные разрушения. Сейчас же враг уничтожает город.

«Город из себя представляет такую сплошную рану. Ни одного микрорайона нет, где нет значительных повреждений. Были периоды, когда город забрасывался постоянно авиабомбами. И сейчас это продолжается. Артобстрелы, обстрелы из минометов. Поэтому разрушения фиксируются каждый день. При этом можно сказать, что коммунальные службы города, по возможности, они работают. Максимально быстро пытаются восстанавливать как электроснабжение, так и газоснабжение, водоснабжение, водоотвод. Каждый день есть какие-то проблемы, но мы стараемся как можно быстрее это устранить», — пояснил начальник РВА.

Также постоянно идет работа с оставшимся населением района: людей убеждают не рисковать жизнью и все же временно выехать.