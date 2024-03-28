Live
  • Чт 28.03.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

Тепло, але задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня

Суспільство 20:44   28.03.2024
Олена Нагорна
Тепло, але задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 29 березня, у Харкові та області вночі та вдень можливі короткочасні дощі. Подекуди з грозою.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

В області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 11 до 16 градусів.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Читайте також: Сьогодні 28 березня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові взялися за ремонт сходинок на Університетській гірці (фото)
У Харкові взялися за ремонт сходинок на Університетській гірці (фото)
28.03.2024, 21:00
Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)
Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)
28.03.2024, 11:41
Тепло, але задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня
Тепло, але задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня
28.03.2024, 20:44
Військові РФ скинули авіабомбу на Куп’янськ: постраждали двоє чоловіків (фото)
Військові РФ скинули авіабомбу на Куп’янськ: постраждали двоє чоловіків (фото)
28.03.2024, 20:23
Вибух, який чули в Харкові: ракета прилетіла у Високий, поранена жінка (фото)
Вибух, який чули в Харкові: ракета прилетіла у Високий, поранена жінка (фото)
28.03.2024, 19:54
ФАБ-3000 можуть застосувати по Харкову. Чим небезпечна російська “цар-бомба”
ФАБ-3000 можуть застосувати по Харкову. Чим небезпечна російська “цар-бомба”
28.03.2024, 19:45

Новини за темою:

20:00
Тепло, подекуди дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 березня
23:07
Дощ, до +12: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня
20:07
У Харкові та області дощитиме: прогноз погоди на 19 березня
20:37
Хмарно, трохи дощитиме. Якою буде погода 18 березня у Харкові та області
20:52
Вночі мокрий сніг, вдень до +10: погода в Харкові та області на 16 березня

Ви читали новину: «Тепло, але задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 20:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 29 березня, у Харкові та області вночі та вдень можливі короткочасні дощі".