Тепло, але задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня

У п’ятницю, 29 березня, у Харкові та області вночі та вдень можливі короткочасні дощі. Подекуди з грозою.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

В області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 11 до 16 градусів.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.