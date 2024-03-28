Тепло, але задощить: прогноз погоди в Харкові та області на 29 березня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 29 березня, у Харкові та області вночі та вдень можливі короткочасні дощі. Подекуди з грозою.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
В області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 11 до 16 градусів.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 20:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 29 березня, у Харкові та області вночі та вдень можливі короткочасні дощі".