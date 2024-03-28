Тепло, но задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 29 марта

В пятницу, 29 марта, в Харькове и области ночью и днем возможны кратковременные дожди. Местами с грозой.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 13 до 15, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов со знаком «плюс», днем — от 11 до 16 градусов.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.