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Тепло, но задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 29 марта

Общество 20:44   28.03.2024
Елена Нагорная
Тепло, но задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 29 марта Фото: Василий Голосный

В пятницу, 29 марта, в Харькове и области ночью и днем возможны кратковременные дожди. Местами с грозой.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем — от 13 до 15, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов со знаком «плюс», днем — от 11 до 16 градусов.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 20:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 29 марта, в Харькове и области ночью и днем возможны кратковременные дожди".