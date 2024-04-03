Хлопчика, що загинув на Харківщині, таємно привезли додому після евакуації
11-річного хлопчика разом із матір’ю евакуювали із села Новоосинове наприкінці листопада минулого року до Харкова, повідомив голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич на своїй сторінці у Facebook.
Він розповів, що село Новоосинове Курилівської громади знаходиться на лівому березі річки Оскіл і, згідно з рішенням Ради оборони Харківської області та Наказом начальника ХОВА, підпадає під обовʼязкову примусову евакуацію дітей разом із батьками або опікунами. Тобто в селі дітей не мало бути.
«Ця родина довго впиралася евакуації та тягнула до останнього, вважаючи, що таким чином отримає можливість залишитися. Втім разом з поліцією вдалося донести до батьків безперспективність намагань ігнорувати вимоги щодо евакуації. І 23.11.2023 року мати та двоє дітей, за три тижні після оголошення евакуації, виїхали до Харкова», – розповів Канашевич.
«Вочевидь, батьки вважали, що біда омине їх, і родина вирішила таємними тропами повернутися на небезпечну територію. Вчора, внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове, загинув чоловік і зазнав важких поранень його син, хлопець 11-и років, внаслідок яких помер. Лікарі робили все можливе, але ступень поранення був несумісним з життям», – підбив підсумки Канашевич.
Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про смерть 11-річної дитини, яка вчора, 3 квітня, потрапила разом із батьком під обстріл у селі Новоосинове Куп’янського району.
Читайте також: Дитина померла в лікарні після обстрілу на Харківщині
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Андрей Канашевич, діти, мальчик, мать, обстріл, принудительная эвакуация;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Хлопчика, що загинув на Харківщині, таємно привезли додому після евакуації»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 12:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11-річного хлопчика разом із матір’ю евакуювали із села Новоосинове наприкінці листопада минулого року до Харкова, повідомив голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич на своїй сторінці у Facebook.".