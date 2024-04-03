Хлопчика, що загинув на Харківщині, таємно привезли додому після евакуації

11-річного хлопчика разом із матір’ю евакуювали із села Новоосинове наприкінці листопада минулого року до Харкова, повідомив голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що село Новоосинове Курилівської громади знаходиться на лівому березі річки Оскіл і, згідно з рішенням Ради оборони Харківської області та Наказом начальника ХОВА, підпадає під обовʼязкову примусову евакуацію дітей разом із батьками або опікунами. Тобто в селі дітей не мало бути.

«Ця родина довго впиралася евакуації та тягнула до останнього, вважаючи, що таким чином отримає можливість залишитися. Втім разом з поліцією вдалося донести до батьків безперспективність намагань ігнорувати вимоги щодо евакуації. І 23.11.2023 року мати та двоє дітей, за три тижні після оголошення евакуації, виїхали до Харкова», – розповів Канашевич.

«Вочевидь, батьки вважали, що біда омине їх, і родина вирішила таємними тропами повернутися на небезпечну територію. Вчора, внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове, загинув чоловік і зазнав важких поранень його син, хлопець 11-и років, внаслідок яких помер. Лікарі робили все можливе, але ступень поранення був несумісним з життям», – підбив підсумки Канашевич.

Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про смерть 11-річної дитини, яка вчора, 3 квітня, потрапила разом із батьком під обстріл у селі Новоосинове Куп’янського району.

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