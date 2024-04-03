Дитина померла в лікарні після обстрілу на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть 11-річного хлопця, який вчора, 3 квітня, потрапив разом із батьком під обстріл у селі Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.
“Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні. Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 3 квітня.
Обстріл, через який загинули батько та син, стався вчора, 2 квітня, близько 17:00. Чоловік помер на місці, а хлопчика з тяжкими пораненнями забрали до лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 07:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть 11-річного хлопця, який вчора, 3 квітня, потрапив разом із батьком під обстріл у селі Новоосинове Куп’янського району на Харківщині".