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Дитина померла в лікарні після обстрілу на Харківщині

Події 07:35   03.04.2024
Оксана Горун
Дитина померла в лікарні після обстрілу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть 11-річного хлопця, який вчора, 3 квітня, потрапив разом із батьком під обстріл у селі Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні. Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 3 квітня.

Обстріл, через який загинули батько та син, стався вчора, 2 квітня, близько 17:00. Чоловік помер на місці, а хлопчика з тяжкими пораненнями забрали до лікарні.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть 11-річного хлопця, який вчора, 3 квітня, потрапив разом із батьком під обстріл у селі Новоосинове Куп’янського району на Харківщині".