На Куп’янщині від обстрілу загинув батько, його 11-річний син у важкому стані

11-річний хлопчик, який отримав поранення у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок обстрілу, є сином загиблого 58-річного чоловіка, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

За даними відомства, близько 17:15 2 квітня, коли окупанти почали завдавати ударів з артилерії, батько та син перебували на власному подвір’ї. Наразі дитина у лікарні у важкому стані.

Також сьогодні о 15:00 військові РФ обстріляли село Івашки Золочівської громади, попередньо також з артилерії. Там зруйновано щонайменше сім будинків, сталися пожежі.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Про те, що внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району загинув 59-річний чоловік та отримав поранення 11-річний хлопчик – раніше повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.