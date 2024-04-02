На Купянщине от обстрела погиб отец, его 11-летний сын — в тяжелом состоянии
11-летний мальчик, получивший ранения в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела, является сыном погибшего 58-летнего мужчины, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
По данным ведомства, около 17:15 2 апреля, когда оккупанты начали наносить удары из артиллерии, отец и сын находились у себя во дворе. Сейчас ребенок в больнице в тяжелом состоянии.
Также сегодня в 15:00 военные РФ обстреляли село Ивашки Золочевской громады, предварительно также из артиллерии. Там разрушены по меньшей мере семь домов, произошли пожары.
Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
О том, что в результате обстрела села Новоосиново Купянского района погиб 59-летний мужчина и получил ранения 11-летний мальчик — ранее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, Купянский район, новоосиново, обстрел, погиб, поранений, прокуратура, раненый, ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 20:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11-летний мальчик, получивший ранения в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела, является сыном погибшего 58-летнего мужчины".