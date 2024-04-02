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На Купянщине от обстрела погиб отец, его 11-летний сын — в тяжелом состоянии

Происшествия 20:47   02.04.2024
Елена Нагорная
На Купянщине от обстрела погиб отец, его 11-летний сын — в тяжелом состоянии

11-летний мальчик, получивший ранения в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела, является сыном погибшего 58-летнего мужчины, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

По данным ведомства, около 17:15 2 апреля, когда оккупанты начали наносить удары из артиллерии, отец и сын находились у себя во дворе. Сейчас ребенок в больнице в тяжелом состоянии.

Также сегодня в 15:00 военные РФ обстреляли село Ивашки Золочевской громады, предварительно также из артиллерии. Там разрушены по меньшей мере семь домов, произошли пожары.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

О том, что в результате обстрела села Новоосиново Купянского района погиб 59-летний мужчина и получил ранения 11-летний мальчик — ранее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 20:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11-летний мальчик, получивший ранения в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела, является сыном погибшего 58-летнего мужчины".