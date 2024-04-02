На Купянщине от обстрела погиб отец, его 11-летний сын — в тяжелом состоянии

11-летний мальчик, получивший ранения в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела, является сыном погибшего 58-летнего мужчины, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

По данным ведомства, около 17:15 2 апреля, когда оккупанты начали наносить удары из артиллерии, отец и сын находились у себя во дворе. Сейчас ребенок в больнице в тяжелом состоянии.

Также сегодня в 15:00 военные РФ обстреляли село Ивашки Золочевской громады, предварительно также из артиллерии. Там разрушены по меньшей мере семь домов, произошли пожары.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

О том, что в результате обстрела села Новоосиново Купянского района погиб 59-летний мужчина и получил ранения 11-летний мальчик — ранее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.