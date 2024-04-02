Очередной обстрел Купянщины: погиб мужчина, ранен ребенок
В результате обстрела Купянского района 2 апреля погиб 59-летний мужчина и получил ранения 11-летний мальчик.
Как сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 17:00 оккупанты ударили по селу Новоосиново.
Мужчина погиб на месте, мальчика с ранениями госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, Купянский район, мужчина, обстрел, погиб, ребенок, синегубов, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 18:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Купянского района 2 апреля погиб 59-летний мужчина и получил ранения 11-летний мальчик".