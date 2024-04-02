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Очередной обстрел Купянщины: погиб мужчина, ранен ребенок

Происшествия 18:34   02.04.2024
Елена Нагорная
Очередной обстрел Купянщины: погиб мужчина, ранен ребенок

В результате обстрела Купянского района 2 апреля погиб 59-летний мужчина и получил ранения 11-летний мальчик.

Как сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 17:00 оккупанты ударили по селу Новоосиново.

Мужчина погиб на месте, мальчика с ранениями госпитализировали.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 18:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Купянского района 2 апреля погиб 59-летний мужчина и получил ранения 11-летний мальчик".