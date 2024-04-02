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Удары КАБ по Харьковщине: Тимошко сообщил о разрушениях

Происшествия 08:07   02.04.2024
Оксана Горун
Удары КАБ по Харьковщине: Тимошко сообщил о разрушениях

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области. За минувшие сутки — особо много ударов КАБ.

Трижды в течение суток под обстрелами РФ был Купянск.

«Российские военные ударили по городу управляемой авиабомбой КАБ-500, обстреляли из РСЗО «Ураган». В результате атаки россиян ранения получила гражданская женщина 1966 года рождения. Повреждены здания учебного заведения, многоквартирный дом, частные домовладения», — сообщил начальник ГУНП.

Также трижды били по Волчанску — и вновь корректируемыми авиабомбами.

«Ранение получила 27-летняя женщина. С осколочными ранениями в состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. В результате атаки россиян на город повреждены здания на территории частного предприятия, частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, заборы, автомобили. Полностью сгорел жилой дом», — перечислил Тимошко.

Также удары КАБ фиксировали: в Волчанских Хуторах около 23:00 (повреждены Дом культуры, админздание, амбулатория и частный дом) и в Чернещине в 12:03 (повреждены четыре дома, один уничтожен).

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По Люботину ударили ракетами из ЗРК С-300. Повредили нежилое здание.

«На месте попадания в почве обнаружена воронка размером 6 на 6 метров глубиной 3 м», — отметил главный полицейский региона.

Также, по его информации, под обстрелами были Куриловка, Слобожанское и Бочковое.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области. За минувшие сутки — особо много ударов КАБ".