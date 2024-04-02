Удари КАБ по Харківщині: Тимошко повідомив про руйнування
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів Харківської області. Минулої доби – особливо багато ударів КАБ.
Тричі протягом доби під обстрілами РФ був Куп’янськ.
“Російські військові ударили по місту керованою авіабомбою КАБ-500, обстріляли з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок атаки росіян поранення отримала цивільна жінка 1966 року народження. Пошкоджено будівлю навчального закладу, багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння”, – повідомив начальник ГУНП.
Також тричі били по Вовчанську – і знову керованими авіабомбами.
“Поранення отримала 27-річна жінка. З осколковими пораненнями в стані середньої важкості її доставили в лікарню. Внаслідок атаки росіян на місто пошкоджено будівлі на території приватного підприємства, приватні домоволодіння, господарчі будівлі, гаражі, паркани, автомобілі. Повністю згорів житловий будинок”, – перелічив Тимошко.
Також удари КАБ фіксували: у Вовчанських Хуторах близько 23:00 (пошкоджені Будинок культури, адмінбудівля, амбулаторія та приватний будинок) та в Чернещині о 12:03 (пошкоджені чотири будинки, один знищений).
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По Люботину вдарили ракетами із ЗРК С-300. Пошкодили нежитлову будівлю.
“На місці влучання в ґрунті виявлено вирву розміром 6 на 6 метрів глибиною 3 м”, – зазначив головний поліціянт регіону.
Також, за його інформацією, під обстрілами були Курилівка, Слобожанське та Бочкове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, КАБ, куп'янск, новини Харкова, обстріли, поранені, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів Харківської області. Минулої доби – особливо багато ударів КАБ".