Удари КАБ по Харківщині: Тимошко повідомив про руйнування

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів Харківської області. Минулої доби – особливо багато ударів КАБ.

Тричі протягом доби під обстрілами РФ був Куп’янськ.

“Російські військові ударили по місту керованою авіабомбою КАБ-500, обстріляли з РСЗВ “Ураган”. Внаслідок атаки росіян поранення отримала цивільна жінка 1966 року народження. Пошкоджено будівлю навчального закладу, багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння”, – повідомив начальник ГУНП.

Також тричі били по Вовчанську – і знову керованими авіабомбами.

“Поранення отримала 27-річна жінка. З осколковими пораненнями в стані середньої важкості її доставили в лікарню. Внаслідок атаки росіян на місто пошкоджено будівлі на території приватного підприємства, приватні домоволодіння, господарчі будівлі, гаражі, паркани, автомобілі. Повністю згорів житловий будинок”, – перелічив Тимошко.

Також удари КАБ фіксували: у Вовчанських Хуторах близько 23:00 (пошкоджені Будинок культури, адмінбудівля, амбулаторія та приватний будинок) та в Чернещині о 12:03 (пошкоджені чотири будинки, один знищений).

По Люботину вдарили ракетами із ЗРК С-300. Пошкодили нежитлову будівлю.

“На місці влучання в ґрунті виявлено вирву розміром 6 на 6 метрів глибиною 3 м”, – зазначив головний поліціянт регіону.

Також, за його інформацією, під обстрілами були Курилівка, Слобожанське та Бочкове.